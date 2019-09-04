Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

В Заводском районе Кемерова произошел пожар в частном доме. Пламенем были объяты крыша, веранда и баня. Возгорание ликвидировали через полчаса после прибытия спасателей.

Стало известно, какие нарушения были выявлены в кемеровском торговом центре «Я». ТРЦ закрыли 19 июля. Выяснилось, в здании нет рабочих систем автоматического пожаротушения и дымоудаления. Нормам не соответствует ширина дверей эвакуационных выходов. Ремонтные работы в «Я» сейчас находятся на завершающей стадии.

Правила дорожного движения напомнили маленьким юргинцам. Сотрудники ГИБДД провели акцию «Засветись» вместе с юными инспекторами дорожного движения.

В Междуреченске прошли уроки безопасности для детей. Им рассказали правила поведения с незнакомыми людьми на улице. Объяснили, как действовать в экстренных ситуациях.