СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 04.09.2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

В Заводском районе Кемерова произошел пожар в частном доме. Пламенем были объяты крыша, веранда и баня. Возгорание ликвидировали через полчаса после прибытия спасателей.

Стало известно, какие нарушения были выявлены в кемеровском торговом центре «Я». ТРЦ закрыли 19 июля. Выяснилось, в здании нет рабочих систем автоматического пожаротушения и дымоудаления. Нормам не соответствует ширина дверей эвакуационных выходов. Ремонтные работы в «Я» сейчас находятся на завершающей стадии.

Правила дорожного движения напомнили маленьким юргинцам. Сотрудники ГИБДД провели акцию «Засветись» вместе с юными инспекторами дорожного движения.

В Междуреченске прошли уроки безопасности для детей. Им рассказали правила поведения с незнакомыми людьми на улице. Объяснили, как действовать в экстренных ситуациях.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
На страже порядка: гарнизонный развод сотрудников правоохранительных органов прошел сегодня в Кемерове
«Окольцевали»: новая транспортная развязка появилась в областной столице
С ветерком: автолюбители оценили качество новой трассы Кемерово — Ленинск-Кузнецкий
День знаний в Кузбассе: более 300 тысяч школьников сели за парты в новом учебном году
Кузбасс культурный: в Кемерове открылся Сибирский филиал музыкальной школы при московской консерватории имени Чайковского

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Мир в 3D: фестиваль стендового моделизма пройдет в Новокузнецке с 13 по 15 сентября

04-09-2019

Мир в 3D: фестиваль стендового моделизма пройдет в Новокузнецке с 13 по 15 сентября
Сюита об Алтае: в Кемерове прошла премьера симфонической постановки об истории Алтайского края

04-09-2019

Сюита об Алтае: в Кемерове прошла премьера симфонической постановки об истории Алтайского края
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

04-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Плавать круглый год: в Мариинске открылся долгожданный бассейн "Пищевик"

04-09-2019

Плавать круглый год: в Мариинске открылся долгожданный бассейн «Пищевик»
Покоряя Восток: кузбасская делегация представила регион на Восточном экономическом форуме

04-09-2019

Покоряя Восток: кузбасская делегация представила регион на Восточном экономическом форуме
Кузбасс и Камчатский край подписали план реализации соглашения о сотрудничестве на ВЭФ 2019

04-09-2019

Кузбасс и Камчатский край подписали план реализации соглашения о сотрудничестве на ВЭФ 2019