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Выпуски новостей 18.10.2019

Другие новости. 18-10-2019

В выпуске:

Доступная медицинская помощь. В Тайгинском районе открылись новые модульные ФАПы.

Открытый диалог. В регионе продолжается подготовка к форуму депутатов и общественности Кузбасса.

Летать будем чаще. В Кузбассе по распоряжению губернатора разрабатываются новые авиамаршруты. 

Благотворительные гастроли. Дмитрий Маликов выступает с премьерным спектаклем в Кузбассе. Наш телеканал провёл прямую трансляцию. 

Мастер-класс чемпиона мира и последние приготовления. Международный турнир «Шахтерская слава» стартует в Кемерове.

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