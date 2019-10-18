Другие новости. 18-10-2019

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Доступная медицинская помощь. В Тайгинском районе открылись новые модульные ФАПы.

Открытый диалог. В регионе продолжается подготовка к форуму депутатов и общественности Кузбасса.

Летать будем чаще. В Кузбассе по распоряжению губернатора разрабатываются новые авиамаршруты.

Благотворительные гастроли. Дмитрий Маликов выступает с премьерным спектаклем в Кузбассе. Наш телеканал провёл прямую трансляцию.

Мастер-класс чемпиона мира и последние приготовления. Международный турнир «Шахтерская слава» стартует в Кемерове.