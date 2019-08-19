Другие новости. 19-08-2019

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Скоростная, безопасная и долгожданная. Автомагистраль, соединившая два крупнейших города региона, открыта.



Больше 100 единиц оборудования. Кузбасская онкологическая служба продолжает пополняться технической базой.



Второе дыхание. В Беловском районе, после реконструкции открылся парк

Шоу мыльных пузырей, чаепитие, концерт и научно-развлекательная программа. В Кемерове прошёл летний пикник для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Под знаком возрождения. В Прокопьевске прошел этап чемпионата России по мотокроссу.



