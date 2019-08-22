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Другие новости 22.08.2019

Впервые в истории кемеровчанка будет представлять Россию на международном конкурсе красоты

Впервые в истории кемеровчанка будет представлять Россию на международном конкурсе красоты

На днях в родной город вернулась Ксения Кривко — победительница конкурса «Миссис Россия -2019». Успешно пройдя все этапы, она получила главный титул «Миссис Россия Globe», который даёт эксклюзивное право представлять страну на самом масштабном международном конкурсе «Mиссис Globe-2019» в Китае.

«8 дней сказки», — так охарактеризовала Ксения Кривко своё участие во всероссийском конкурсе. Ей уже было с чем сравнивать — в апреле завершился марафон красоты среди женщин — мам областной столицы Кузбасса. Этот период жизни Ксения ассоциирует с регулярным совершенствованием себя.

Самым ярким этапом для кемеровчанки стал творческий номер, где у всех участниц была возможность продемонстрировать свои таланты и реализовать творческие задумки. Ксения, к примеру, спела песню зарубежной исполнительницы Патрисии Каас на любимом, французском языке.

Ксения стала обладательницей титула самого престижного конкурса, который даёт ей эксклюзивную возможность представлять страну на международном конкурсе «Mиссис Globe-2019» в Китае. Кроме этого она признает, огромную роль в её победе сыграла семья, которая поддерживала её весь период череды конкурсов. Успевать на всех фронтах: в семье, где 4 детей, домашних заботах, личных увлечениях и подготовке к различным этапам — нелегко.

Самая красивая мама страны уже начала подготовку к международному конкурсу. Возможность представить в своём лице всю красоту необъятной родины воодушевляет к творческим поискам. И уже в декабре не только кузбассовцы, но и все россияне будут следить за успехами талантливой представительницы Кузбасса.

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