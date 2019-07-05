В посёлке Тяжинский запустили проект «Мудрость рядом с нами»

Идея — объединить пенсионеров и воспитанников социально-реабилитационного центра. Пожилые люди получили возможность самореализации, а дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию — общение со старшим поколением.

Стружка за стружкой — получаются произведения. Скоро эти предметы можно будет использовать в быту. В столярную воспитанники социально-реабилитационного центра приходят каждый день. На несколько часов это помещение превращается в мастерскую Папы Карло.

Столярному делу ребят учат тяжинские пенсионеры. Сегодня мастер-класс дает Александр Аверин. Про таких говорят: мастер на все руки. Больше 30 лет он занимается художественной резьбой. В его коллекции — мебель, посуда, украшения для дома.

Проект «Мудрость рядом» — победитель федерального конкурса «Активное поколение» благотворительного фонда Тимченко. В Тяжинском районе таким образом реализуют сразу два проекта: национальный — «Демография» и региональный — «Старшее поколение». Всего на конкурс было заявлено 30 проектов. Шесть из них стали победителями.

В планах организаторов — совместные экскурсии детей и пенсионеров, мастер-классы и творческие встречи. С каждым днем желающих научить и научиться больше. Здесь делают роспись игрушек и мебели, изготавливают посуду, работают с тканью и бумагой.

Проект-победитель выиграл грант, благодаря которому обновят оборудование мастерской, а также купят проектор и ноутбук.