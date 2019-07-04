2 июля в областной столице стартовала научно-практическая конференция образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко

Благотворительный частный фонд при участии компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК поддерживает проекты в сфере естественных наук. Сегодня преподаватели из разных городов России познакомились с деятельностью центра детского научного и инженерно-технического творчества «Уникум».

Участники конференции смогли увидеть то, что интересует ребят в области науки и техники. Всеобщее внимание привлекла выставка робототехники. Некоторые из представленных экземпляров выполняют опасную для человека работу. Преобладают разработки, позволяющие управлять техникой автономно.

Проект, успевший заслужить признание за рубежом, представили Михаил и Егор — не так давно вернувшиеся из Китая с «Международного технического конкурса» со вторым местом. При поддержке фонда Андрея Мельниченко они разработали аппарат, который является дополнением к медицинскому жгуту и помогает избежать последствий при неправильном использовании.

За сравнительно небольшой срок поддержка Фондом Андрея Мельниченко одаренных детей Кузбасса принесла уже существенные результаты. Работа подобных центров научного творчества поможет региону повысить качество и котируемость образования не только в стране, но и за её пределами.