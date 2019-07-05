8 июля по всей России состоится празднование Дня семьи, любви и верности

В этот день многие влюбленные стремятся заключить брак. Считается, став молодожёнами в этот день — брак будет крепким, дружным и самое главное — наполненным любовью. Как у Петра и Февронии, живших в Муроме в 13 веке. Супруги умерли в один день, а позже были причислены к лику святых. И с тех пор являются православными покровителями семьи.

Есть и те, кто не только решился создать семью в этот день, а уже который год отмечает праздник в кругу близких людей. Кузбасские семьи, которые прожили в браке долгие годы, поздравил Вячеслав Телегин. Замгубернатора отметил, среди приглашенных на приём есть пары, которые прожили в любви и согласии 70 и более лет.

Идея отмечать в России праздник возникла ещё в середине 1990-х годов XX века, а 8 июля 2008-го его внесли в праздничный календарь.

В честь этого Дня учреждена общественная награда — медаль «За любовь и верность», которая вручается лучшим семьям России, прожившим в счастливом браке более 25 лет. С одной стороны медали изображен символ праздника — ромашка, с оборотной — лики святых Петра и Февронии. Лозунг медали: «За любовь и верность. Семья — единство помыслов и дел».