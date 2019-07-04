Утилизация батареек — одна из важных экологических тем

В этом компактном энергоносителе могут находиться ртуть, кадмий, свинец, различные щёлочи и другие химические элементы. При попадании на свалку в процессе коррозии, либо в результате горения выделяются вредные вещества. Знак в виде перечеркнутой мусорки на корпусе говорит о том, что эти предметы быта нельзя просто выкидывать. Они требуют утилизации.

Батарейки принимают экологические сообщества. Также их можно сдать в специальные урны в гипермаркетах. В регионе регулярно проходят и эко-мероприятия, на которых волонтёры рассказывают горожанам об экологическом образе жизни, принимают предметы, требующие переработки и проводят тематические уроки в школах. Также во многих учебных заведениях специально выставлены урны, в которые каждый может опустить разрядившиеся энергоносители.

Но не все знают, что элементы питания способны нанести и моментальный вред. Выпавшую из пульта или игрушки батарейку могут проглотить любознательные дети. Такие ситуации требуют медицинского вмешательства и, если вовремя не принять меры, это может привести к инвалидности, а иногда и летальному исходу.

Чтобы избежать негативных последствий этих предметов быта, необходимо уделять внимание их доступности, хранению и утилизации.