По земле, воде, снегу и льду. В Кузбассе изобрели аэровездеход

Скоро он поступит на службу спасателей. Аналогов в России — нет.

Уникальная разработка позволит спасателям быстрее прийти на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Над изготовлением техники работали восемь месяцев. Соорудили из алюминия. Прослужит долго.

Еще один плюс — расходует мало топлива. А максимальная скорость разработки — 40 км/час. Принцип работы — как у самолета. Пропеллер создает тягу и техника скользит практически по любой поверхности. Чтобы управлять аэровездеходом, нужно приноровиться.

В скором времени транспорт отправится на Беловское водохранилище. Станет большим помощником спасателей во время купального сезона.