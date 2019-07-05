Очередная учебная эвакуация прошла в оздоровительном лагере «Спутник»

Эвакуация, перекличка детей, отчёт администрации. Такие действия должны быть выполнены в случае пожара. У вожатых и воспитателей они доведены до автоматизма. Для этого персонал лагеря в начале каждой смены проходит дополнительное обучение.

Инспекторы уверены, лучше запомнить правила безопасности детям позволит знакомство с пожарными. Профессионалы рассказали о своей работе, показали снаряжение: защитную одежду, шлем, шланги и боевую технику. Последнюю продемонстрировали в действии — напором воды потушили условное возгорание.

Для сотрудников лагеря главное — безопасность детей. Поэтому такие тренировки важны. Они позволят ребёнку запомнить правила поведения в опасной ситуации и, в случае возникновения настоящего пожара, сохранить свои жизнь и здоровье.

Такие учебные эвакуации проводятся во всех школах, детских садах, дневных и загородных лагерях Кузбасса. Их организовывают и сотрудники учреждения, и инспекторы государственного пожарного надзора. Главная цель — отработать действия при возгорании или другой чрезвычайной ситуации.