«Вернадский-Кузбасс». Накануне учителя химии вернулись с «Летней школы», которая проходила в МГУ

Весной этого года Сергей Цивилев и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий подписали меморандум о создании научно-образовательного консорциума. Кузбасские педагоги уже прошли обучение.

Преподаватели химии Елена Королева и Мария Корж уже не переживают за своих выпускников. ЕГЭ успешно пройден, а бывшие школьники начинают штурмовать ВУЗы, в том числе московские. Подготовка позволяет, потому что педагоги постоянно повышают свою квалификацию.

Накануне они вернулись из «Летней школы» учителей химии МГУ. В ней приняли участие более 300 специалистов со всей России. Новые разработки в области химии, мастер-классы, семинары, круглые столы и культурная программа. Основная цель «Летней школы» — привлечь внимание школьников к химическому образованию.

По окончанию «Летней школы» педагоги получили сертификаты о прохождении обучения. Помимо очного курса, в рамках консорциума 36 учителей математики прошли обучение дистанционно.

Курсы для учителей по программе «Вернадский-Кузбасс» продолжатся в течение года. Судя по тому, что в Кузбассе школьники стабильно сдают ЕГЭ на 100 баллов, результаты не заставят себя ждать и в следующем году.