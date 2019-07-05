В регионе продолжает действовать программа «Твой Кузбасс — твоя инициатива»

Участвуют более 100 городов и районов области. Большинство — сельские поселения. В стороне не остались и жители Яйского района. Так, в Марьевке в скором времени появится долгожданная детская площадка.

Поселок Марьевка Яйского района. Здесь живут около 600 человек, 200 из которых — дети. Но заняться ребятишкам нечем. Единственная игровая площадка — в детском саду.

Мечта жителей скоро сбудется. Благодаря программе «Твой Кузбасс — твоя инициатива», в Марьевке в конце лета появится современная парковая зона. Для детворы установят современную площадку, а для взрослых — скамьи, отсыпят дорожки. Это будет местом отдыха для всех.

Парковая зона обошлась в 750 тысяч рублей. Около 75 тысяч — из муниципального бюджета, 40 тысяч собрали жители, 20 — предприниматели. Как итог — счастливые дети и их родители.

Подождать детям осталось совсем немного. Ведь главный шаг уже сделан. Благодаря инициативным жителям, ребятам будет, где развлекаться.