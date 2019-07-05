Представители здравоохранения России рассказали о проекте по улучшению медицины в Кузбассе

Повысить продолжительность жизни и сделать всё, чтобы медицина каждого отдельного региона стала лучше — задачи не из легких. Учёные, врачи и общественные деятели совместно с представителями здравоохранения начали реализацию проекта «Современная медицина Кузбасса».

По словам специалистов, чтобы добиться результатов в здравоохранении по всей стране, нужно начать с анализа и улучшения медицины каждого региона в частности. Такие признаки как: территориальное расположение, демография, уровень социальной жизни, экология, питание — формируют здоровье населения каждого региона нашей страны.

Представители здравоохранения утверждают, плодотворная работа приведёт к определенным изменениям в медицине Кузбасса уже к 2024 году. Сейчас команда специалистов занимается анализом и разработкой дальнейшего плана действий, который поспособствует улучшению здоровья жителей нашего региона.