Волонтёры и бойцы молодёжного студенческого отряда «Темп» подготовили особую программу для отдыхающих детей

Нет времени для скуки. С веселыми играми, конкурсами и песнями волонтёры развлекают детей. И возраст здесь совсем не важен. Занятия по душе находят и трехлетние малыши, и 14-летние подростки.

«Выходи играть во двор» — проект не новый. С 2012 года в нем успели принять участие более пяти тысяч мальчишек и девчонок. Этим летом волонтеры работают на 19 площадках областного центра.

Активисты прошли обучение в школе подготовки вожатых. Родителям такие детские развлечения только в радость. Ведь их дети обретают новых друзей, дышат свежим воздухом и, конечно, развлекаются.

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