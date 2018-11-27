Туристический экспресс продолжает свою работу для всех желающих отдохнуть в жемчужине Кузбасса

Поезд, который позволяет недорого добраться до горнолыжного курорта, субсидируют администрация Кемеровской области и РЖД.

На момент открытия горнолыжного сезона, 17 ноября, этот способ попасть в Шерегеш был очень востребован.

Напомним, электричка ходит по выходным и праздничным дням. Время отправления со станции «Новокузнецк-Северный» — 5:28. В Новокузнецк она прибывает в 6:10. Уже в половине десятого утра экспресс в Чугунаше, где горнолыжников ждёт автобус до Шерегеша.

Кстати, вагоны электропоезда оборудованы местами для хранения горнолыжного снаряжения. А стоимость проезда в «Шерегеш-экспрессе», в зависимости от уровня комфортности вагона, колеблется для взрослого со 150-ти до 300 рублей. А цена детского билета вдвое дешевле.