В преддверии Дня шахтёра кузбасских горноспасателей наградили областными медалями

Сегодня в Кемерове чествовали представителей МЧС, отличившихся при исполнении профессионального долга.

За добросовестный труд и большой личный вклад в дело предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров, спасение людей на угольных предприятиях сотрудники военизированных горноспасательных отрядов награждены областными медалями и почетными грамотами.

В этом году объединённая команда области будет представлять Россию на международных соревнованиях, которые пройдут в сентябре в Екатеринбурге.