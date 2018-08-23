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Аккредитация

В преддверии Дня шахтёра кузбасских горноспасателей наградили областными медалями

Другие новости от 23.08.2018

Сегодня в Кемерове чествовали представителей МЧС, отличившихся при исполнении профессионального долга.

За добросовестный труд и большой личный вклад в дело предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров, спасение людей на угольных предприятиях сотрудники военизированных горноспасательных отрядов награждены областными медалями и почетными грамотами.

В этом году объединённая команда области будет представлять Россию на международных соревнованиях, которые пройдут в сентябре в Екатеринбурге.

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