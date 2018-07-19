За год в Кузбассе новые водительские права получили 55 тысяч водителей

При этом, более 70% заявок было оформлено через сайт gosuslugi.ru.

Водители, пользующиеся электронной версией Госуслуг, получили 30% скидку на оплату госпошлины. Так, при личном обращении, её сумма составила бы 2000 рублей, а при оформлении госуслуги в электронном виде — 1400 рублей.

Чтобы получить скидку необходимо подать заявление на получение услуги на портале и оплатить пошлину безналичным способом.

К плюсам использования портала Госуслуг можно отнести возможность заранее самостоятельно выбрать удобные дату и время посещения ГИБДД. Кроме того, там можно проверить наличие административных штрафов.

Фото: 42.мвд.рф