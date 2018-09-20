Календарь праздников. Как будут отдыхать россияне в 2019 году

Утвержден график переноса выходных дней на 2019 год.

Накануне проект Министерства труда был одобрен специальной комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Так, праздничные дни, выпадающие на 5 и 6 января (суббота и воскресенье) переносятся на 2 и 3 мая соответственно. Еще один день отдыха, выпадающий на субботу, 23 февраля, будет перенесен на 10 мая.

Таким образом, в грядущем году на новогодние праздники россияне будут отдыхать 10 дней – с 30 декабря по 8 января.

23 и 24 февраля мы отметим День защитника Отечества. В Международный женский день красными датами будут 8 — 10 марта.

Больше всего выходных у граждан будет в мае: с 1 по 5 и с 9 по 12. В июне страна отметит государственный праздник – День России.

Во второй же половине 2019 года выходные у россиян будут лишь в День народного единства – со 2 по 4 ноября.

Источник: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации