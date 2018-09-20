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Кемеровчане смогут поучаствовать в «энергосберегающем» празднике

Другие новости от 20.09.2018

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче пройдет в областном центре 21 сентября.

Жителей столицы региона ждет развлекательно-познавательная программа с викторинами, конкурсами, квестами и спартакиадами. Гости мероприятия смогут проверить свои знания в сфере энергосбережения и выполнить задания по теме.

Также на бульваре Строителей весь день будет работать выставка предприятий-производителей энергоэффективного оборудования и материалов, где будут представлены разработки и технологии доступные и направленные на внедрение в повседневной жизни.

В этот же день пройдет посвящение в студенты института энергетики Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет розыгрыш ценных призов.

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