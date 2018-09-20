Сотрудники силовых ведомств Кемерова провели профилактический рейд в цыганском таборе

Более 20 семей, проживающих на одной из улиц Рудничного района областного центра, посетили оперативники уголовного розыска совместно с бойцами спецподразделений Росгвардии и сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков.

Полицейские проверили у цыган документы, подтверждающие личность, право владения жилплощадью и земельными участками, провели профилактические беседы.

В ходе рейда сотрудники правопорядка выявили факт нарушения миграционного законодательства – в одном из домов были незаконно прописаны 6 иностранных граждан.

В соответствии с санкциями статьи 19.27 КоАП РФ, хозяевам дома теперь грозит штраф в 5000 рублей за каждого нелегально прописанного мигранта.

Источник: Главное управление МВД России по Кемеровской области