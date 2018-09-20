В Междуреченске завершён ремонт здания, где будет располагаться единая диспетчерская служба

Здесь установили систему локального оповещения о ЧП и авариях в городе. Она связана с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения.

Здесь появился и уникальный программно-аппаратный комплекс — Центр обработки обращений. Он обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС муниципальных образований Кемеровской области.

«Центр жизнеобеспечения» позволит в оперативном режиме задействовать все необходимые специальные службы, чтобы в кратчайшие сроки принять важные решения в экстренных ситуациях.