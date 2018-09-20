:

Arrow
Arrow
Slider

Аккредитация

В Междуреченске завершён ремонт здания, где будет располагаться единая диспетчерская служба

Другие новости от 20.09.2018

Здесь установили систему локального оповещения о ЧП и авариях в городе. Она связана с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения.

Здесь появился и уникальный программно-аппаратный комплекс — Центр обработки обращений. Он обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС муниципальных образований Кемеровской области.

«Центр жизнеобеспечения» позволит в оперативном режиме задействовать все необходимые специальные службы, чтобы в кратчайшие сроки принять важные решения в экстренных ситуациях.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально