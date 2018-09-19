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Аккредитация

В Новокузнецке появился современный аппарат эндоскопии экспертного класса

Другие новости от 19.09.2018

Он позволяет диагностировать заболевания внутренних органов на ранней стадии. Оборудование успешно прошло апробацию.

Эндоскоп помогает врачу своевременно обнаружить различные заболевания внутренних органов. И чем лучше аппарат, тем выше качество исследований. Оборудование нового поколения появилось в Новокузнецке. Это последняя разработка в области эндоскопии. Ксеноновая лампа вместо галогеновой дает возможность увидеть самые труднодоступные участки.

Еще одно преимущество — изображение в формате Full-HD. Оно транслируется на специальном мониторе. Благодаря четкой картинке, врач может обнаружить в структуре или форме внутренних органов даже самое незначительное отклонение от нормы.

Инна ШЕСТАК
ВРАЧ-ЭНДОСКОПИСТ
«Наша специальность аппаратозависимая. И качество изображения играет решающую роль в постановке диагноза. У этой стойки есть большое преимущество — она позволяет делать фотофиксацию и видеозапись исследований, и мы создаем специальную базу данных для того, чтобы в дальнейшем анализировать качество нашей работы.»

Кроме диагностического аппарата больница приобрела и аналогичный операционный. Чтобы высокое качество обследования и лечения пациентов проводить комплексно.

Алексей КОРОТКЕВИЧ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ЭНДОСКОПИИ
«Мы всегда были ориентированы прежде всего на качество. Сделать эндоскопию — это не сложно. Результат определяется желанием врача увидеть что-то, опытом врача и качеством оборудования. Вот когда эти три составляющие находятся в одних руках, тогда гарантировано пациент, приходя к нам, получает больше, чем то, на что он рассчитывал.»

Гастрит, язва, воспаления и раковые опухоли на ранних стадиях. С помощью современного оборудования теперь все это врач может обнаружить за несколько минут. Однако, медики рекомендуют не ждать первых проявлений болезни, а регулярно проходить профилактические обследования. Тогда шансов на эффективное лечение будет больше.

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