В Новокузнецке появился современный аппарат эндоскопии экспертного класса

Он позволяет диагностировать заболевания внутренних органов на ранней стадии. Оборудование успешно прошло апробацию.

Эндоскоп помогает врачу своевременно обнаружить различные заболевания внутренних органов. И чем лучше аппарат, тем выше качество исследований. Оборудование нового поколения появилось в Новокузнецке. Это последняя разработка в области эндоскопии. Ксеноновая лампа вместо галогеновой дает возможность увидеть самые труднодоступные участки.

Еще одно преимущество — изображение в формате Full-HD. Оно транслируется на специальном мониторе. Благодаря четкой картинке, врач может обнаружить в структуре или форме внутренних органов даже самое незначительное отклонение от нормы.

Инна ШЕСТАК

ВРАЧ-ЭНДОСКОПИСТ

«Наша специальность аппаратозависимая. И качество изображения играет решающую роль в постановке диагноза. У этой стойки есть большое преимущество — она позволяет делать фотофиксацию и видеозапись исследований, и мы создаем специальную базу данных для того, чтобы в дальнейшем анализировать качество нашей работы.»

Кроме диагностического аппарата больница приобрела и аналогичный операционный. Чтобы высокое качество обследования и лечения пациентов проводить комплексно.

Алексей КОРОТКЕВИЧ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ЭНДОСКОПИИ

«Мы всегда были ориентированы прежде всего на качество. Сделать эндоскопию — это не сложно. Результат определяется желанием врача увидеть что-то, опытом врача и качеством оборудования. Вот когда эти три составляющие находятся в одних руках, тогда гарантировано пациент, приходя к нам, получает больше, чем то, на что он рассчитывал.»

Гастрит, язва, воспаления и раковые опухоли на ранних стадиях. С помощью современного оборудования теперь все это врач может обнаружить за несколько минут. Однако, медики рекомендуют не ждать первых проявлений болезни, а регулярно проходить профилактические обследования. Тогда шансов на эффективное лечение будет больше.