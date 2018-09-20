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В Кузбассе стартует акция по раздаче бесплатных овощных наборов

Другие новости от 20.09.2018

По 80 килограмм овощей получат инвалиды, члены семей военнослужащих (сотрудников), погибших при исполнении военной службы (служебных обязанностей) в ходе боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике, в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

В овощной набор входит картофель, капуста, свекла и морковь. Вся продукция выращивается на местных хозяйствах.

Традиционная кузбасская акция стартует 21 сентября.

 

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области

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