В Кузбассе стартует акция по раздаче бесплатных овощных наборов

По 80 килограмм овощей получат инвалиды, члены семей военнослужащих (сотрудников), погибших при исполнении военной службы (служебных обязанностей) в ходе боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике, в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

В овощной набор входит картофель, капуста, свекла и морковь. Вся продукция выращивается на местных хозяйствах.

Традиционная кузбасская акция стартует 21 сентября.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области