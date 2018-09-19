В центре биоразнообразия КемГУ появилась новая услуга — чипирование животных

Уже через две недели сюда привезут все необходимое оборудование для этой процедуры.

Центр открылся в сентябре прошлого года. Раньше здесь было подвальное необустроенное помещение, а теперь — современная клиника с аппаратами узи, рентгеном, оборудованием для анализа крови, гистологических исследований. Клиенты — экзотические, редкие и домашние животные. Питомцы Татьяны Усольцевой — постоянные пациенты клиники. Дома у кемеровчанки живут 6 хорьков. На необходимые процедуры она привозит своих подопечных в Центр сохранения биоразнообразия КемГУ. Сегодня два хорька — Даша и Харек проходят лечение после отравления.

Татьяна УСОЛЬЦЕВА

«Мы здесь и стерилизуем наших животных, прививаем, проходим обследования, общий анализ крови. И, конечно же, УЗИ. Так как здесь именно на «экзотах» специализируются в клинике — мы бежим сюда. Здесь нам окажут максимальную помощь.»

А тойтерьер Кнопа восстанавливается в центре после операции — у нее диагностировали разрушение головки бедра. Само хирургическое вмешательство не сложное. Труднее провести анестезию, чтобы пациент быстро пришел в себя после операции.

Евгений МИТРАКОВ

ВРАЧ-ХИРУРГ КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

«Мы более оснащены. У нас есть аппараты искусственной вентиляции легких. У нас есть кислородные концентраторы, которые могут поддерживать дыхание пациента во время наркоза.»

Скоро в центре появится еще одна услуга — чипирование животных. Клиника зарегистрировалась в единой базе, и уже через две недели хозяева могут ввести своему питомцу чип. Он содержит информацию с кличкой, полом, возрастом и контактными данными владельца.

Юлия БАЛАШОВА

ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ КЕМГУ

«Данное животное в случае потери может идентифицироваться в любой клинике, где есть подобная база и считыватель. Таким образом можно быстро и легко найти хозяина.»

Центр биоразнообразия был создан в первую очередь для сохранения редких и исчезающих видов животных. Помогают здесь и найти опекунов. К примеру, этого ястреба-перепелятника привезли из Юрги. Люди подобрали его с перебитым крылом. В центре птицу прооперировали, но крыло было сильно повреждено. Поэтому его пришлось удалить. Теперь ястреб ждет своих хозяев.

Центр работает ежедневно. В особо сложных случаях для того, чтобы поправить здоровье животных врачи-ветеринары готовы прийти на помощь и в ночные часы.