Форум предпринимательства, инвестиций и инноваций стартовал в Кузбассе

В программе мероприятия — круглые столы, конференции и мастер-классы. Участники обсудят в том числе меры поддержки предпринимателей региона, развитие малоформатной торговли, перспективы экспорта.

На выставочной площадке организации из 27 территорий области и соседнего Алтая. Более ста предприятий привезли свою продукцию. Здесь же проходит обмен опытом.

Николай КИРДЯШОВ

УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ (КЕМЕРОВСКИЙ РАЙОН)

«Эта продукция, она из натуральных ингредиентов. И мука у нас из цельного зерна пшеницы. То есть, мы очищаем, промалываем и печем. Полный цикл. Есть у нас такого диетического направления. То есть с медицинским уклоном. Это с углем активированным.»

Привезли свою экологически чистую продукцию и наши алтайские соседи. Один из популярных товаров — тушёнка. Сырье местное, экологически чистое — конина, оленина, мясо марала.

Наталья ГУРСКАЯ

УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)

«У нас есть ряд линеек колбас, за которые мы получили золотую медаль на «Продэкспо» — международной выставке в Москве. Это онгудайский сервелат из мяса марала с кедровым орехом.»

Выставку сопровождала презентация народных художественных промыслов. Здесь можно было увидеть изделия мастеров области: картины, туеса, игрушки. Ещё одно направление форума — конференции, на которых обсудят проблемы торговли и развития местных товаропроизводителей.