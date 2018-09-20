По распоряжению губернатора Кемеровской области в регионе будет усилена борьба с контрафактом

В обладминистрации состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

По мнению Сергея Цивилева, необходимо усилить борьбу с производством и реализацией контрафакта. Под особым вниманием должны быть лекарственные препараты и изделия медицинского назначения.

«В регионе подделывают разные товары: от меха и бензина до медицинских препаратов и горного оборудования. Бороться с контрафактом нужно на всех уровнях! Некачественная продукция вредит здоровью и жизни кузбассовцев», — написал Сергей Цивилев на своей официальной странице в социальной сети

Губернатор поручил составить единый план работы профильных ведомств по предупреждению распространения контрафактной продукции в регионе, увеличить количество контрольных мероприятий. В проверках должны участвовать управления Роспотребнадзора, ФНС России, ГУ МВД России по Кемеровской области, Кемеровская таможня и другие службы.