В Кузбассе функционируют два пляжа для людей с ограниченными возможностями 

В Кузбассе ежегодно открывают пляжи для людей с ограниченными возможностями. Этим летом открыли сразу два. Первый — в Новокузнецке на карьерах Заводского района «Нептун-1». Второй — в Прокопьевске на Зенковском пруду.

Всего в Кузбассе на сегодняшний день открыто 27 пляжей и 46 мест массового отдыха у воды. Все они оборудованы в соответствии с требованиями безопасности и оснащены спасательными постами. Дежурство спасателей на пляже организуется в обязательном порядке.

Специалисты МЧС России напоминают, что купание и отдых у воды может быть безопасным только в специально отведенных для этого местах – санкционированных пляжах и местах отдыха.