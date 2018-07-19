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В Кемерове начался снос основного здания ТРЦ «Зимняя вишня»

Другие новости от 19.07.2018

Процесс происходит механизированным способом. Работы будут проводиться с 8 утра до 22 часов вечера.

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