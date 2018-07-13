В Кемерове прошли учения воздушно-поисковой штурмовой группы Росгвардии

Авиация и силы специального назначения совместно действовали, как в реальных боевых условиях.

Юлия ЗОЛОТАРЕВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Задача спецназа Росгвардии — занять круговую оборону, сохранить жизнь как себе, так и летчикам. На каждом бойце — 50 килограммов снаряжения. На улице около 30 градусов. Такая у них работа — Родину защищать.»

Легенда учений. Вблизи населенного пункта обнаружен противник. На его ликвидацию направлены силы специального назначения Росгвардии. Выполняют операцию два подразделения: авиаотряд и армейский спецназ. Важно отработать оборонительную тактику, научиться контактировать друг с другом.

БОЕЦ СПЕЦНАЗА РОСГВАРДИИ

«Отрабатываем высадку и посадку в вертолет личного состава. То есть, соблюдать требования безопасности, имея при себе огнестрельное оружие боевое. Плюс, вертолет — довольно опасное транспортное средство. Нужно, чтобы личный состав умел этим пользоваться в боевой обстановке.»

Десантирование — это переброска войск на территорию противника. Для этого есть несколько способов. Штурмовой. Бойцы высаживаются на заданную территорию на ходу на так называемом бреющем полете вертолета. Десантирование по фалу или с помощью спусковых устройств. В распоряжении спецотряда — пятидесятиметровый трос и несколько минут. Сегодня силовики отрабатывают посадочный способ.

Сергей ГЕРАСИМОВ

КОМАНДИР АВИАЦИОННОГО ЗВЕНА УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Все зависит от поставленной задачи. Если вертолет, допустим, не может сесть, спецгруппа десантируется или с помощью спусковых устройств или каната. Если возможность сесть есть, то садимся посадочным способом.»

Бойцам необходимо десантироваться и занять оборонительную позицию в считанные секунды. Ведь противник может засечь вертолет за несколько километров. Поэтому необходимо защитить воздушное судно и сделать оцепление. От точности, быстроты и слаженности действий силовиков зависят жизни экипажа и всего личного состава воздушно-поисковой штурмовой группы.

БОЕЦ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

«В боевой обстановке эта группа ищет противника, и, в зависимости от задач, либо передает разведданные для наведения артиллерии, авиации, либо уничтожает своими силами по задаче старшего командира.»

Для учений выбрана горно-лесистая местность. Особая задача стоит перед летчиками — выбрать зону для высадки штурмовой группы на ограниченных участках. На учениях они отрабатывают навыки маневрирования на малых высотах и отклонение от огня условного противника. Такие операции для бойцов проводятся 1-2 раза в месяц. Здесь важно не терять навык, а только улучшать его. Чтобы в чрезвычайной ситуации уверенно держать в руках и оружие и штурвал.