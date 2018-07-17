В Междуреченске прошли профориентационные мероприятия

13 июля в междуреченском центре занятости для школьников провели консультацию «Кем быть?».

Специалисты рассказали о понятиях «профессия», «типы профессий», «классы профессий», «рынок труда», «трудовые отношения».

На консультации дети узнали основные ошибки при выборе профессий. По окончании лекции они получили информационные материалы и памятки.

В центре занятости отметили, что подростки, которые посетили встречу, будут трудоустроены по программе «Временное трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет» в ДК «им В.И. Ленина» и ДК «Распадский».

Фото: ako.ru