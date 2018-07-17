:

Arrow
Arrow
Slider

Аккредитация

Впервые в Кузбассе прошёл  конкурс среди аварийных бригад госучреждений

Другие новости от 17.07.2018

Конкурс профмастерства направлен на повышение эффективности подготовки бригад госучреждений социального обслуживания.

Соревнования проводились на базе Юргинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Участники конкурса собирали электрические цепи, ремонтировали водопроводные трубы, тушили пожар и проводили эвакуацию.

Участники прошли проверку знаний техники безопасности, продемонстрировали навыки оказания первой доврачебной помощи и выполнение правил поведения в случае опасных ситуаций.

В первом этапе приняли участие 19 учреждений со всей области.  В финал прошли только 7. Это бригады из Анжеро-Судженского, Кемеровского, Юргинского домов–интернатов для престарелых и инвалидов, Краснинского, Прокопьевского, Юргинского психоневрологических интернатов, Юргинского детского дома – интерната для детей.

Победила в конкурсе аварийная бригада Юргинского дома-интерната для детей. Второе место заняли представители Юргинского психоневрологического интерната, в третьими стали работники Анжеро-Судженского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Фото: ako.ru

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально