Ко Дню шахтера семьи погибших горняков получат материальную поддержку

В Кузбассе стартуют традиционные встречи с вдовами и родителями погибших шахтеров. Для них организуют концерты и чаепития. Каждая семья получит по 10 тысяч рублей.

Подобные встречи проводятся не только для того, чтобы оказать материальную помощь семьям погибших горняков. На встречах обсуждаются возникающие проблемы и нерешённые вопросы в области угледобычи.

До 10 августа 2018 года подобные мероприятия пройдут во всех территориях Кузбасса, где действуют угольные предприятия. Сегодня встречи состоялись в Междуреченске и Мысках. А 19 июля в Анжеро-Судженске и Краснобродском городском округе.

Как отметил начальник департамента угольной промышленности Олег Токарев, безопасности шахтерского труда в областе уделяется особой внимание. В 2017 году на усовершенствование условий работы горняков направленно почти 5 млрд рублей. Так, за 25 лет показатель травматизма в отрасли снизился в 69 раз, смертельного – в 22 раза.