В Кемерове появится Яндекс.Лицей

В октябре этого года в областном центре появятся бесплатные курсы программирования для учеников 8-9 классов.

Программа обучения рассчитана на два года. За это время школьники смогут изучить основы языка программирования Python и попробовать создать собственные проекты.

Набор в Яндекс.Лицей — конкурсный. Приём заявок откроется на сайте проекта 30 августа. Для поступления нужно будет заполнить анкету и пройти онлайн-тест. После чего абитуриенты будут приглашены на собеседование. На сайте Яндекс.Лицея доступны тесты прошлых лет.

Яндекс.Лицей —образовательный проект Яндекса по обучению школьников основам программирования. Он начал работу в 2016 году в четырёх городах, а уже год спустя в рамках проекта обучались более 1300 школьников из 21 города России и Казахстана.

Фото: образование42.рф