На благоустройство дворов и общественных территорий в Юрге будет направлено 21,8 миллионов рублей

Работы проводятся в рамках национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На сегодняшний день завершен ремонт внутриквартальных проездов на ул. 2-ая Кирпичная и ул. Московская. Во дворах заменены бордюрные камни и асфальтобетонное покрытие.

Сейчас ведутся работы в кварталах по ул. Московская, 3; пр. Победы, дома 38 и 38А. Отмечается, что жители домов № 38 и 38-А приняли участие в софинансировании программы. Во дворах этих домов будет обустроена большая автомобильная парковка.

Параллельно с ремонтом внутриквартальных проездов ведутся работы по благоустройству общественной территории по пр. Победы, дома 17 и 19. Здесь будет заменена тротуарная плитка. А также установят новые лампочки и фонари, обустроят клумбы.

В администрации города напомнили, в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» были выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов на улицах Ленинградская, Машиностроителей, Фестивальная, на проспектах Кузбасский, Победы и на бульваре Металлургов.

Фото: ako.ru