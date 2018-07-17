В Прокопьевске появилась новая техника для благоустройства улиц, парков и скверов

В парке «Дорожного управления» Прокопьевска приобрели девять единиц техники и специального навесного оборудования, мини-тракторы, измельчители.

На оборудование было выделено 4,5 млн рублей из бюджета муниципалитета и «Дорожного управления».

В Прокопьевске появится трактор МТЗ-82. С помощью навесного оборудования его можно преобразовать в косилку. Также в «Дорожном управлении» приобрели роторную косилку польского производства. Она позволит повысить производительность с минимальными затратами времени и труда.

В администрации добавили, что вся новая техника выйдет на улицы города уже в ближайшее время.