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В Прокопьевске появилась новая техника для благоустройства улиц, парков и скверов

Другие новости от 17.07.2018

В парке «Дорожного управления» Прокопьевска приобрели девять единиц техники и специального навесного оборудования, мини-тракторы, измельчители.

На оборудование было выделено  4,5 млн рублей из бюджета муниципалитета и «Дорожного управления».

В Прокопьевске появится трактор МТЗ-82. С помощью навесного оборудования его можно  преобразовать в косилку. Также в «Дорожном управлении» приобрели роторную косилку польского производства. Она позволит повысить производительность с минимальными затратами времени и труда.

В администрации добавили, что вся новая техника выйдет на улицы города уже в ближайшее время.

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