В Кузбассе открылась выставка японских художников

Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока подготовил уникальную коллекцию картин начинающих японских художников.

В экспозицию вошли около 80 рисунков японских детей. Посетители смогут увидеть дальневосточную страну в период промышленного и экономического роста. Здесь есть изображения робототехники и футуристических автомобилей.

Кроме того, представлены работы, которые показывают традиционные боевые искусства Японии: дзюдо и кэндо. А также любимые командные игры японцев: травяной хоккей и баскетбол.

В одном из залов музея выставлены образцы упражнений по каллиграфии.

Выставка будет работать до 15 августа.

Фото: ako.ru