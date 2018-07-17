В кузбасском детском саду обнаружили повышенный уровень радона

Обнаруженные нарушения угрожают жизни и здоровью воспитанников и персонала детского сада. Суд постановил приостановить деятельность учреждения на 90 суток. В отношении юридического лица составлен административный протокол.

Детский сад «Снежинка» в Тисульском районе закрыли из-за повышенного уровня радона. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

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