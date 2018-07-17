В кузбасском детском саду обнаружили повышенный уровень радона

Детский сад «Снежинка» в Тисульском районе закрыли из-за повышенного уровня радона. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
«Протоколом лабораторных испытаний установлено превышение максимальной среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона (ЭРОА радона) в воздухе помещений: 2-я младшая группа № 1 (игровая, спальня, приемная), кабинет логопеда; 2 корпус 2 этаж: спортивный зал, театральная комната, кабинет старшего воспитателя, музыкальный зал, средняя группа спальня; 3 корпус 1 этаж: прачечная, гладильная; 3 корпус 2 этаж медицинский кабинет, 1 корпус 2 этаж 2-я младшая группа № 2 игровая», — сообщили в ведомстве.
Обнаруженные нарушения угрожают жизни и здоровью воспитанников и персонала детского сада. Суд постановил приостановить деятельность учреждения на 90 суток. В отношении юридического лица составлен административный протокол.