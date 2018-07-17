В Мариинском районе захоронили останки солдата Великой Отечественной войны 



18 мая поисковый отряд в окрестностях г. Отрадное обнаружил останки солдата.

Выяснилось, что останки принадлежат заместителю командира отделения 134 полка 70 Стрелковой дивизии Дементьеву Иосифу Андреевичу. Иосиф жил в с. Камышенка Кемеровской области и погиб в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Солдат погиб , удерживая Ивановский «Пятачок», расположенный на правом берегу Невы. Дома у него осталась большая семья: братья и сестры, жена и два сына.

13 июня в с. Камышенка Мариинского района состоялась торжественная церемония захоронения останков Дементьева Иосифа Андреевича.

В последний путь с соблюдением всех воинских и христианских почестей солдата проводили близкие родственники, представители администрации Красноорловского сельского поселения Мариинского района, военного комиссариата г. Мариинска, бойцы и командиры Сводного поискового отряда Кемеровской области «Земляк», жители сельского поселения Камышенка Марийнского района.