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Аккредитация

В результате принятых мер прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате в размере 202,2 млн. рублей

Другие новости от 13.07.2018

За шесть месяцев 2018 года органами прокуратуры области по результатам проверок внесено 145 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 89 лиц; направлено в суды 625 исковых заявлений на сумму 14,4 млн. рублей.

Судом удовлетворено и прекращено производство ввиду добровольного исполнения требований по 642 искам на сумму 15,9 млн. рублей; возбуждено 162 дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых 145 лиц привлечено к административной ответственности.

Работа на данном направлении будет продолжена, ситуация находится на постоянном контроле прокуратуры области.

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