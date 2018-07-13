В Новокузнецке состоялся губернаторский приём.

Врио губернатора региона Сергей Цивилев поздравил металлургов Кузбасса с праздником, а также рассказал о дальнейших планах развития металлургии.

Цитата: «Уголь из Кузбасса идёт во все направления на большие расстояния. Для этого нужны новые пути и терминалы. У металлургов задача идти всегда на один шаг вперёд», — добавил Сергей Цивилев.

Также врио главы региона отметил, что металлурги Кузбасса должны идти на один шаг вперёд угольщиков, чтобы производство развивалось равномерно.

Фото: ako.ru