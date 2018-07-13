Первый за Уралом сеанс экстракорпоральной очистки крови прошел в Кемерово

Высокотехнологичная процедура выполнена пациентке с тяжелым нарушением обмена холестерина на базе Кемеровского кардиоцентра.

Это стало возможным благодаря приобретению и установке нового аппарата. Трехчасовой сеанс провел доктор медицинских наук, врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории Дмитрий Шукевич.

Как сообщили в областном Департаменте охраны здоровья населения, пациентка наблюдалась в Кемеровском липидном центре. Ей была назначена холестерин-снижающая терапия. Однако значения показателей оставались критически высокими, что могло привести к очень быстрому развитию атеросклероза.

После сеанса экстракорпоральной очистки крови женщина чувствует себя хорошо, ее показали улучшились и доказали эффективность лечения.

Ранее такое лечение пациенты могли пройти только в Москве и Санкт-Петербурге.