К новому отопительному сезону в Мысках заработает усовершенствованная котельная

Во время рабочего визита в Мыски Сергей Цивилев посетил котельную в районе жилой застройки Томь-Усинского завода железобетонных конструкций.

Котельная обслуживает около 4,5 тысяч человек, 48 многоквартирных домов, 15 домов частного сектора, 9 социальных учреждений: детские сады, школы, больницы.

В 2015 году за счет местного бюджета в котельной уже было заменено два котла на сумму более 13 млн рублей. Но за последний отопительный сезон было много жалоб от населения на выбросы золы из трубы котельной.

Сегодня врио губернатора сообщил о решении выделить из областного бюджета 21 млн рублей: на замену одного котла и установку газоочистного оборудования для улавливания золы.

«Если мы говорим о внедрении и реализации экологического стандарта Кемеровской области, то должны думать не только о крупных промышленных или угольных гигантах. Решение экологических проблем требует комплексного и всестороннего подхода», – подчеркнул Сергей Цивилев.