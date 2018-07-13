В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике отравлений грибами

С началом грибного сезона нельзя забывать о профилактике отравлений, вызванных употреблением в пищу грибов.
Отравиться можно несъедобными, ядовитыми, червивыми, переросшими или неправильно приготовленными грибами.
Роспотребнадзор подготовил свод правил, которые позволят защититься от неприятных последствий:
— собирать только хорошо известные виды грибов
— не собирать старые переросшие грибы и грибы, пораженные вредителями
— не оставлять без присмотра маленьких детей в лесу, парках, скверах
— не пробовать грибы на вкус;
— не складывать собранные грибы в полиэтиленовые пакеты (они крошатся и будет трудно определить, какие виды грибов в нем находились)
— не собирать грибы вдоль автомобильных трасс, так как они могут быть отравлены токсинами
— строго соблюдать правила переработки и приготовления грибов (время отваривания, количество соли и уксуса);
— не закрывать маринованные грибы герметично.
Если отравление всё-таки случилось, то первые признаки появятся в течение 1,5-2 часов. В первую очередь оно проявится поражением желудочно-кишечного тракта: схваткообразные боли в животе, тошнота, неукротимая рвота, частый стул. При поражении центральной нервной системы могут появиться галлюцинации и двигательное возбуждение.
При первых признаках отравления необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.