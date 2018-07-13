В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике отравлений грибами

С началом грибного сезона нельзя забывать о профилактике отравлений, вызванных употреблением в пищу грибов.

Отравиться можно несъедобными, ядовитыми, червивыми, переросшими или неправильно приготовленными грибами.

Роспотребнадзор подготовил свод правил, которые позволят защититься от неприятных последствий:

— собирать только хорошо известные виды грибов

— не собирать старые переросшие грибы и грибы, пораженные вредителями

— не оставлять без присмотра маленьких детей в лесу, парках, скверах

— не пробовать грибы на вкус;

— не складывать собранные грибы в полиэтиленовые пакеты (они крошатся и будет трудно определить, какие виды грибов в нем находились)

— не собирать грибы вдоль автомобильных трасс, так как они могут быть отравлены токсинами

— строго соблюдать правила переработки и приготовления грибов (время отваривания, количество соли и уксуса);

— не закрывать маринованные грибы герметично.

Если отравление всё-таки случилось, то первые признаки появятся в течение 1,5-2 часов. В первую очередь оно проявится поражением желудочно-кишечного тракта: схваткообразные боли в животе, тошнота, неукротимая рвота, частый стул. При поражении центральной нервной системы могут появиться галлюцинации и двигательное возбуждение.

При первых признаках отравления необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.