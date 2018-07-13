Кузбасс присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику

Более 100 кузбассовцев соберутся 14 июля на горе Зеленая в поселке Шерегеш Таштагольского района.

Участники акции оценят состояние экологических троп, очистят территорию от бытового и природного мусора, разработают экскурсионные программы на местных экологических тропах.

В областном Департаменте молодежной политики и спорта пояснили: ««Зеленые маршруты» — это туристские маршруты (экологические тропы), включающие привлекательные для туристов места природного и культурного наследия, которые обладают уникальным познавательным потенциалом в самых разных сферах истории, краеведения, природы.»