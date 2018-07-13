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Кузбасс присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику

Другие новости от 13.07.2018

Более 100 кузбассовцев соберутся 14 июля на горе Зеленая в поселке Шерегеш Таштагольского района.

Участники акции оценят состояние экологических троп, очистят территорию от бытового и природного мусора, разработают экскурсионные программы на местных экологических тропах.

В областном Департаменте молодежной политики и спорта пояснили: ««Зеленые маршруты» — это туристские маршруты (экологические тропы), включающие привлекательные для туристов места природного и культурного наследия, которые обладают уникальным познавательным потенциалом в самых разных сферах истории, краеведения, природы.»

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