Кемеровские юннаты приняли участие в экологической экспедиции в Кузнецкий Алатау

В экспедицию, посвященную 100-летию юннатского движения в России, отправились 12 исследователей.

Две недели натуралисты под руководством опытных педагогов изучали природу родного края в районе Поднебесных Зубьев, совершили восхождение на пики Поднебесный, Строителей, Шахтёров и перевал Караташ, сделали выходы к каскадам водопадов Высокогорный и Алгуйский.

Также они посетили тальковый карьер и Алгуйские тремолиты. Основная цель экспедиции — исследовательская деятельность в природе.

Дети попробовали определить влияние рекреационной нагрузки на травянистую растительность Кузнецкого Алатау. Кроме того, юные экологи навели порядок на Мазаевском стане, восстановили разрушенную весенним половодьем переправу через ручей Высокогорный к Дъяконовскому стану и выложили каменную тропинку к его крыльцу.

Фото: kemerovo.ru