«Кухня погоды». Выпуск 40

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В Кемерове прошли учения воздушно-поисковой штурмовой группы Росгвардии
В результате принятых мер прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате в размере 202,2 млн. рублей
Первый за Уралом сеанс экстракорпоральной очистки крови прошел в Кемерово
К новому отопительному сезону в Мысках заработает усовершенствованная котельная
В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике отравлений грибами
Кузбасс присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику