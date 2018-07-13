Сергей Цивилев посетил с рабочей поездкой Мыски

В программе — посещение ряда городских объектов. Первой точкой стала городская котельная, которая обслуживает почти 4,5 тысячи человек. Сейчас она находится на реконструкции. Однако, для ее завершения необходимы дополнительные средства.

Ознакомился Сергей Цивилев и с экологическими проблемами, причинами которых стал крупный угольный разрез.

Почти 50 многоквартирных домов, частный сектор, детские сады, школы и больницы — тепло в районе обеспечивает вот эта котельная. Ей почти шестьдесят лет. В 2015-ом за счет местного бюджета на предприятии заменили два котла. Однако, после последнего отопительного сезона местные жители стали жаловаться на выбросы золы из дымовой трубы. Настолько сильные, что невозможно открыть окна. Черная пыль оседает буквально за 15 минут.

Временно исполняющий обязанности губернатора сообщил о решении выделить из областного бюджета 21 млн рублей: на замену одного котла и установку газоочистного оборудования для улавливания золы.

Местной администрации Сергей Цивилев поручил построить возле котельной крытый угольный склад для хранения топлива, чтобы избежать попадания в воздух угольной пыли при ветре и замерзании угля в морозы.

Решение экологических проблем в Кузбассе сегодня — задача номер 1. И в этом вопросе мелочей нет. Будь это котельная или целый разрез. Сергей Цивилев побывал на местном угольном предприятии, расположенном практически в черте города. Встретился на погрузочной станции с руководством и с горожанами, чьи дома находятся неподалеку.

Каким снег был несколько лет назад, когда разреза еще не было, и каким он стал в период деятельности угольного предприятия местные жители продемонстрировали наглядно. Предоставили фотографии.

Руководство угольного разреза и инициативную группу жителей Сергей Цивилев пригласил в Администрацию города, где подробно обсудил все вопросы, которые возникли в результате рабочего визита и особенно на тему экологического состояния территории.

Решение проблемы временно исполняющий обязанности губернатора взял на личный контроль.

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Школа №6 стала еще одним объектом посещения временно исполняющего обязанности губернатора. Здание было построено в 1961 году. С тех пор капитального ремонта не проводилось ни разу.»

Несмотря на отсутствие капитального ремонта, здание школы поддерживают в порядке. За счет средств местного бюджета в 2015 году отремонтировали кровлю, а в 2017-ом — отопительную систему. Однако, солидный возраст здания все же дал о себе знать. Этим летом из-за обильных осадков произошло оседание несущих конструкций.

Экспертиза показала — здание требует срочного восстановления. Находиться в нем опасно для жизни. Поэтому Сергей Цивилев принял решение — закрыть школу на капитальный ремонт. А местным властям поручил срочно подготовить проектно-сметную документацию. Тем более, что школа имеет возможность войти в одно из направлений Стратегии 2035 — «Будущее Кузбасса». На 2019 год в областном бюджете заложены средства на капитальный ремонт 12 школ области.

Школа №6 находится в частном секторе города. В ней обучаются почти триста детей. Первого сентября они сядут за парты других образовательных учреждений города. Сергей Цивилев обсудил с местной администрацией возможность доставки детей до мест учебы специальным автобусом.

Рабочие поездки Сергея Цивилева по территориям Кузбасса продолжаются. Пути решения проблем, выявленных в ходе визитов, войдут в «Стратегию 2035». Напомним, идеи для ее формирования может предложить каждый житель области на сайте Кузбасс-2035.рф или в МФЦ своего города или района.