К концу июля в Кемеровской агломерации будет отремонтировано почти 13 километров дорог

На дороге Металлплощадка — Сухово и подъезде к посёлку Металлплощадка работы практически завершены. Специалисты уложили более 30000 квадратных метров верхнего слоя асфальтного покрытия и восстановили обочины. В ближайшее время нанесут разметку.

Помимо этого, завершена укладка верхнего слоя на трассе Кемерово — Яшкино — Тайга. Там же планируется восстановить обочины и заменить почти 1,5 километра барьеров. На это потребуется около трёх недель.

Всего в Кузбассе отремонтируют 172 километра дорожного покрытия по проекту «Безопасные и качественные дороги».