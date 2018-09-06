Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Киселевске и Прокопьевске

Заложил капсулу времени в честь строительства нового жилого квартала, посетил школу бокса и вагоноремонтное предприятие.

«Город будущего» — так уже называют новый жилой квартал, который появится в Киселевске в районе Красный Камень. Многоквартирные дома из современных сейсмостойких панелей станут комфортным жилищем для сотен семей, проживающих в санитарно-защитной зоне угольных предприятий. В честь этого события на месте строительства первого пятиэтажного дома заложили капсулу времени. В мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев и будущие новоселы.

Ольга КРУЧ

«Район хороший. Рядом магазины все. Посмотрим, конечно, что дальше будет. Мы очень долго ждали этого. Мечты сбываются!»

Школа, детские сады, Дом творчества, поликлиника, магазины и торговый центр — все в шаговой доступности. 45 семей, которые станут первыми жителями нового микрорайона смогут переехать сюда уже в следующем году. Рядом также установят детскую площадку и разобьют сквер вокруг памятного камня с капсулой, адресованной потомкам. Вскрыть ее планируется в 2036 году, в дни празднования 100-летнего юбилея города. Ключи от новой жизни также получили две многодетные шахтерские семьи.

Татьяна МАКСИМЕНКО

«Жили мы в ветхом жилье, в своем доме. У нас четверо ребятишек. Но что так быстро нам дадут жилье и вот так вот — не ожидали, конечно. Нам показывали уже квартиру, мы ее видели. Думаем, к Новому году будем заезжать, обставимся.»

О долгожданном переезде мечтают и семьи, проживающие в районе Афонино, чьи дома находятся на подработанной территории двух шахт. Сергей Цивилев пообщался с жителями и сообщил о начале большой программы по строительству жилых домов для людей, чье жилье будет попадать в санитарно-защитные зоны угольных предприятий.

В ходе рабочей поездки Сергей Цивилев побывал и в Прокопьевске, где запустил новое производство экологически чистых промышленных взрывчатых веществ. Ожидается, что, благодаря этому проекту, существенно снизится негативное влияние взрывных работ на окружающую среду, а также повысится эффективность и безопасность добычи угля в Кузбассе. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора посетил новый центр бокса имени Юрия Арбачакова. Он открылся в июле этого года. Под руководством профессиональных тренеров-преподавателей в центре смогут заниматься свыше тысячи спортсменов. Уже набрано более двухсот человек.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Бокс развивается очень динамично. В Кузбассе есть старая традиция развития бокса. И мы сегодня видим наглядный пример. Только в этом году было открыто новых 31 секция занятий боксом. Будущее у бокса в Кузбассе очень большое.»

Сергей Цивилев пообщался с молодыми спортсменами и тренерами и сообщил о запуске нового телевизионного проекта — на кузбасских телеканалах планируется выпустить цикл программ о спорте в регионе, где именно бокс станет темой первой передачи.

А после, временно исполняющий обязанности губернатора побывал на кузбасском вагоноремонтном предприятии. Завод является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и СНГ. Он запущен в 2009 году. В 2018-м началось строительство II очереди. Ввод новых объектов запланирован на 2020 год. Расширение предприятия позволит вдвое увеличить годовой выпуск вагонов из планового ремонта и создать более семисот рабочих мест. Импульс дальнейшему росту Прокопьевска может дать присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития. Сегодня на презентации «Стратегии 2035» Сергей Цивилев отметил, такое решение будет принято в ближайшее время.