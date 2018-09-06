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В Кемерове пройдет бенефис Заслуженного артиста России Виктора Селиверстова

Другие новости от 06.09.2018

Творческий вечер посвящен 60-летнему юбилею художественного руководителя губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп», члена Всемирного Совета танцев при ЮНЕСКО, почетного работника культуры Кузбасса.

Бенефис «Вёрсты» состоится в Государственной филармонии Кузбасса 7 сентября в 18 часов.

На сцену вместе выйдут: Сибирский русский народный хор из Новосибирска, коллектив современного танца «Игра», ансамбль народного танца «Кузбасс», ансамбль современной хореографии «Вечное движение», ансамбль народной музыки «Скоморохи».

 

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области

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